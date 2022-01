Covid-19. Jogo entre Académica e Rio Ave adiado

A ‘briosa’, em comunicado, informou que não dispõe do número mínimo de jogadores para que o encontro se realize hoje no Estádio Cidade de Coimbra, devido a vários casos de infeção com o coronavírus.



“Realizada nova avaliação aos atletas, a nossa equipa não apresenta o número suficiente de jogadores disponíveis para a realização da partida”, refere a nota emitida durante a tarde.



No domingo, ao final da tarde, os ‘estudantes’ já tinham anunciado que só tinham 13 jogadores disponíveis para o jogo de hoje, cumprindo assim os regulamentos da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, cenário que hoje, com a realização de novos testes, se alterou.



No comunicado, a Académica informou ainda que os dois clubes se encontram reunidos para acordar uma nova data para realização do jogo.



Também a Liga Portuguesa de Futebol Profissional anunciou, em comunicado, que o jogo será “adiado para dia e hora a indicar”, evocando “as alterações regulamentares votadas pelos clubes, em Assembleia Geral Extraordinária, no passado dia 21 de dezembro, e que resultaram na atualização do Artigo 46.º - A do Regulamento das Competições, que teve com vista o reforço da integridade das competições”.



Com 16 jornadas disputadas, os ‘estudantes’ somam oito pontos, com apenas uma vitória, ocupando a 17.ª e penúltima posição da II Liga de futebol, enquanto o Rio Ave é quinto classificado, com 27 pontos, mas apenas 15 jogos realizados.