Covid-19. Jota do Tondela com teste positivo

"O CD Tondela informa que, após os habituais testes à covid-19, realizados 48 horas antes dos jogos, foi detetado um caso positivo e um inconclusivo no plantel principal, estando neste momento a respeitar todas as normas definidas pela Direção-Geral da Saúde", anuncia a SAD na página oficial do clube.

O jogador em causa é o central Jota, "que na terça-feira apresentara sintomas de falta de olfato e paladar, tendo ficado logo em isolamento desde então" e, aquando da realização dos testes, "testou positivo a SARS-CoV-2".

"O atleta Ruben Fonseca, por viver no mesmo local que Jota, e por se tratar de um contacto de proximidade, também ficou nesse mesmo momento em isolamento. Ruben Fonseca está assintomático, mas o resultado do seu teste foi inconclusivo", revela o comunicado.

Segundo a nota de imprensa da SAD, "ambos os jogadores não têm qualquer tipo de contacto com o restante grupo de trabalho desde terça-feira" e a 48 horas de receber o Portimonense em casa, no Estádio João Cardoso, o restante plantel "testou negativo".

"Tal como também decorre do protocolo e da permanente articulação com as autoridades de saúde, o plantel principal do CD Tondela mantém as suas rotinas de treino", esclarece o comunicado de imprensa.

O Tondela, 16.º classificado, junto à linha da despromoção, com dois pontos, recebe, pelas 20:30 de sexta-feira, o Portimonense, 13.º, com quatro pontos, em jogo que abre a quinta jornada da I Liga de futebol.