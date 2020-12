Covid-19. Leixões tem 12 casos positivos no futebol profissional

"Todos os casos positivos foram imediatamente isolados, seguindo as normas da Direção-Geral da Saúde (DGS)", explica a Sociedade Anónima Desportiva (SAD) leixonense através das suas contas nas redes sociais.



Os casos foram conhecidos já na segunda-feira à noite e incluem jogadores e outros elementos da estrutura da equipa da II Liga de futebol.



Após serem conhecidos estes casos de infeção pelo novo coronavírus, "o Delegado Regional de Saúde informou o departamento médico da Leixões SAD que 16 outros elementos terão de cumprir isolamento profilático, por um período de 14 dias".



Foi por este motivo que o jogo com a Oliveirense, da 10.ª jornada da II Liga, que estava marcado para quarta-feira, foi adiado para 6 de janeiro de 2021, às 18h00.



O Leixões adiantou ainda que "está em contacto com a Federação Portuguesa de Futebol e o CD Nacional para adiar o jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal", agendado para as 11h00 do dia 13, no Estádio da Madeira.



"Também já foi solicitado à Liga Portugal e à UD Vilafranquense o adiamento do encontro da 12.ª jornada da II Liga, de 20 de dezembro", informam os leixonenses.



O Leixões ocupa o 15.º lugar do campeonato, com nove pontos e 10 jogos disputados.