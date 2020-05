Covid-19. Liga de clubes analisa final prematuro da II Liga

Este é o primeiro ponto da ordem de trabalhos da reunião extraordinária convocada no passado sábado pela direção da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).A direção liderada por Pedro Proença vai traçar os possíveis cenários decorrentes da não autorização governamental para a conclusão do campeonato do segundo escalão, no âmbito do plano de desconfinamento apresentado na quinta-feira.As decisões tomadas vão ter depois de ser aprovadas na Assembleia-Geral do organismo, que ainda não tem data marcada.





Decisões da Federação







Tal como a I Liga, a II Liga foi suspensa por tempo indeterminado em 12 de março, data em que, após 24 jornadas, Nacional e Farense ocupavam os lugares de subida e Cova da Piedade e Casa Pia os de descida ao Campeonato de Portugal.A conclusão da I Liga é uma possibilidade, enquanto o Campeonato de Portugal já foi cancelado, tendo a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) indicado para promoção Arouca e Vizela, os líderes com mais pontos das quatro séries.Além das consequências desportivas, o executivo de Proença vai ainda definir e decidir a verba do orçamento da LPFP a afetar aos clubes da II Liga e aprovar o regulamento de apoio a estas mesmas equipas.





Apoio de um milhão de euros







Na sexta-feira, uma fonte ligada ao processo disse à Lusa que a FPF vai disponibilizar um milhão de euros aos clubes do segundo escalão, ao antecipar as verbas para o financiamento para infraestruturas da próxima temporada.Este montante disponibilizado pelo organismo federativo integra o fundo que incentiva os clubes na melhoria das condições dos estádios, mas que, excecionalmente, pode ser usado para outros fins.Anualmente, o fundo de infraestruturas é de um milhão de euros, com comparticipações iguais, de 500 mil euros, de LPFP e FPF, esta última que decidiu antecipar os montantes correspondentes a 2020/21.