Covid-19. Liga e Ordem dos Médicos apelam à vacinação na 32.ª jornada da I e II ligas

O mote da campanha de sensibilização e do movimento "fica em jogo", que assinala que na luta contra a pandemia da covid-19 todos pertencem à mesma equipa, é o seguinte: “Quando chegar o teu momento, não falhes de baliza aberta. Vacina-te”.



“A recuperação plena das nossas vidas depende de uma adesão em massa às vacinas, sem a qual não será possível atingir a imunidade de grupo. Ninguém está seguro até estarmos todos seguros e esta é uma das ideias que dá força a esta campanha”, assinalou o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães.



O presidente da LPFP, Pedro Proença, lembrou o papel que o futebol tem tido, desde logo quando, no início da pandemia, apelou ao isolamento, distanciamento social e cumprimento das normas de segurança, e que agora volta a estar do lado da saúde pública.



“Apelamos aos portugueses para a vacinação, por forma a que a imunidade de grupo seja alcançada mais rapidamente. Só assim nos aproximaremos daquilo que entendemos como normalidade”, assinalou Pedro Proença, salientando o exemplo do futebol, com mais de 60.000 testes ao novo coronavírus efetuados esta época.



Os jogos da I Liga decorrem entre domingo e quarta-feira, numa 32.ª ronda que pode consagrar o Sporting como campeão, enquanto a II Liga, em que o Estoril Praia já garantiu a subida, disputa-se entre sábado e segunda-feira.