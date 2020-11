Covid-19: Liga reúne com clubes para "reforçar procedimentos de segurança"

“Ficou claro que as Sociedades Desportivas devem respeitar as ‘bolhas’ e manter a continuidade da aposta no rigor, quer nos códigos de conduta assinados, quer na execução dos testes de despiste da covid-19, numa altura em que algumas equipas já estão a usar os testes rápidos de antigénio, em simultâneo com os tradicionais PRC”, esclareceu o organismo.



Na reunião, que contou com a presença de Filipe Froes, pneumologista e consultor da LPFP, foram feitas “uma série de recomendações aos clubes”, lembrando que todos estão a “jogar em equipa” contra o vírus.



Ao site da Liga, Filipe Froes, diretor da Unidade de Pneumologia do Hospital Pulido Valente e também coordenador do Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos para a covid-19, destacou a necessidade de “jogar na antecipação”: “Temos de adotar todas as medidas preventivas e sempre com ‘pressão alta’ sobre o vírus. Não podemos deixar o vírus jogar!".



“É preciso apertar os procedimentos, respeitar as ‘bolhas’ e minimizar os contactos dos elementos que não são testados com os nossos jogadores”, acrescentou, por sua vez, a diretora executiva coordenadora da LPFP, Sónia Carneiro.



A dirigente recordou que “há um código de conduta que deve, obrigatoriamente, ser respeitado”, admitiu que “estas regras custam a todos”, porém lembrou que todos estão a “lutar pelo futebol e pela sua sustentabilidade”.



“Os clubes são responsáveis pelo cumprimento do código sanitário, em primeiro lugar por questões de saúde pública, mas também porque queremos continuar a ser um exemplo para a sociedade”, concluiu a responsável.



Portugal contabiliza pelo menos 2.694 mortos associados à covid-19 em 156.940 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).



A pandemia já provocou mais de 1,2 milhões de mortos em mais de 47,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.