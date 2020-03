Covid-19: Marítimo cancela estágio de pré-época na África do Sul

Em publicação no site oficial do clube madeirense, ficou a informação de que o cancelamento acontece por “não estarem reunidas as condições de segurança devido à propagação da pandemia da Covid-19 no continente africano”.



“A difícil decisão de adiar o reencontro com a vasta comunidade madeirense, residente naquela zona, teve por base os conselhos das autoridades oficiais e a segurança de todos os profissionais da estrutura de futebol do Marítimo”, acrescenta a nota.



Ainda assim, o Marítimo garantiu que estará “sempre disponível” para voltar a realizar um “projeto” no país africano, “assim que estejam reunidas as condições necessárias”.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, já infetou cerca de 540 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 25 mil. Dos casos de infeção, pelo menos 112.200 são considerados curados.



Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.



Em Portugal, registaram-se 76 mortes e 4.268 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.