Covid-19. Moreirense deteta novos casos de infeção e suspende treinos

​​​​​​​No fim de semana, o avançado Derik Lacerda tornou-se o sexto jogador do Moreirense infetado pelo novo coronavírus, depois de ter estado sob alçada do departamento médico do clube minhoto desde a pré-época, quando foi operado ao ombro esquerdo.​​​​​​​Em Vila do Conde, o Moreirense foi orientado pelo adjunto Leandro Mendes e só teve cinco jogadores de campo no banco, incluindo o defesa Anthony D'Alberto, recuperado de queixas no joelho direito.Há uma semana, o médio Ibrahima Camará fez um teste negativo para a covid-19 e reintegrou os treinos do Moreirense, depois de ter ficado infetado durante o estágio da seleção da Guiné-Conacri, que esteve concentrada no Algarve no início de outubro.O Moreirense, na nona posição, com oito pontos, recebe o Paços de Ferreira, oitavo colocado, com idêntico registo, no sábado, às 15h30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, num encontro da sétima jornada da I Liga.