Covid-19. Natxo González diz que o Tondela não pode relaxar

”, disse Natxo González.Em declarações divulgadas pelos canais de comunicação do clube, após o primeiro treino da equipa a seguir à paragem, o treinador espanhol admitiu que agoraparado.”, assumiu Natxo González, que considerou “positivo e uma boa notícia o regresso aos treinos”, porque, no seu entender, “é um sintoma de que a pandemia está a perder a intensidade”.Os jogadores da equipa beirã começaram terça-feira os treinos individualizados no complexo do Estádio João Cardoso, em Tondela, depois de na segunda-feira terem realizado, juntamente com todas as pessoas que ali trabalham, testes serológicos.“É uma situação estranha para todos. Depois de estarmos dois meses muito metidos em casa, voltar a sair e a ver a luz, é muito estranho e creio que temos de nos adaptar a tudo isso nesta primeira semana”, considerou Natxo González.





Futuro imediato







O campeonato de futebol da I Liga foi suspenso em março, antes da 25.ª jornada, devido à pandemia da covid-19. A 30 de abril o primeiro-ministro, António Costa, anunciou o regresso do campeonato no último fim de semana de maio.Após a suspensão os jogadores seguiram um plano de treinos do clube a partir de casa e, a 10 de abril, iniciaram um período de férias em confinamento social com um abrandamento ao exercício que faziam nas três semanas anteriores, regressando agora ao complexo do clube.Aquando da suspensão do campeonato da I Liga de futebol, o Tondela, 14.º classificado, com 25 pontos, preparava-se para ir ao Estádio da Luz enfrentar o segundo classificado, Benfica, com 59 pontos.