Covid-19. Oliveirense contesta decisões da FPF

”, referiu o clube, em comunicado.Depois de, na sexta-feira, ter acusado de “incoerência” a decisão de retomar a competição no escalão principal, mas não da II Liga, o clube sublinha que quer voltar a jogar esta temporada e acusa a entidade responsável de querer apressar as subidas e descidas de divisões.”, continua a nota.O emblema salientou ainda que “não é absoluto” que a I Liga regresse à competição, nem “liquido que essa competição recomece e termine na última jornada” e que, por isso, não se deve decidir o escalão secundário sem saber como vai terminar o principal.Os oliveirenses dizem ainda que o seu departamento médico esteve empenhado em encontrar as melhores soluções, mas que “as soluções só serviram os clubes da I Liga”.”, refere o clube.





Reflexões do emblema de Oliveira de Azeméis







A Oliveirense diz ainda compreender “as explicações dadas na reunião de presidentes com a Liga”, realizada na sexta-feira, mas acrescentam querer “mais e melhores soluções, explicações escritas e sustentadas, e solidez nas ações”.A Oliveirense agradeceu a posição da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e do seu presidente, Fernando Gomes, por ter disponibilizado um milhão de euros para compensar os clubes da II Liga, mas que esse valor repartido é “claramente reduzido e desajustado” com o orçamento da equipa.“O facto de a Oliveirense aparecer como signatária de um comunicado, divulgado na passada sexta-feira, em conjunto de alguns clubes da II Liga, não quer dizer que a nossa Sociedade Anónima Desportiva concorde com tudo o que vierem a propor”, explica.O documento dos oliveirenses questiona também como “serão defendidos os interesses dos clubes”, referindo que sabe pela imprensa que há novas reuniões agendadas e que o clube “está à margem desse processo”.Antes de a época ser suspensa devido ao novo coronavírus, a formação de Pedro Miguel ocupava o 10.º lugar da classificação do escalão secundário do futebol nacional.