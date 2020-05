Covid-19. Paços de Ferreira avança para treinos de grupo

"Os atletas, equipa técnica, equipa médica e 'staff' envolvido diretamente com o plantel principal fizeram a segunda ronda de testes de zaragatoa e todos voltaram a ter resultados negativos", lê-se na breve publicação partilhada pelo Paços na sua página oficial do Facebook.



Face a estes indicadores positivos, o emblema nortenho acrescenta que, "na próxima segunda-feira, o futebol profissional do FC Paços de Ferreira entra na fase II, que permite a realização de treinos de grupo com contacto".



Depois de respeitado o período de confinamento social, o Paços voltou aos treinos no dia 4 de maio, nessa primeira fase ainda de forma individualizada e após realização dos exames de despiste ao covid-19.



O guarda-redes brasileiro Simão Bertelli, operado ao tendão de Aquiles, vai estar parado para além do final (já prolongado) da época, juntando-se na lista de indisponíveis a Adriano Castanheira, a recuperar de lesão.



Na terça-feira, a Liga divulga os estádios que podem receber as 10 últimas jornadas do campeonato, após vistoria aos estádios de nível 2 e 3 da principal Liga, incluindo o recinto pacense da Capital do Móvel.