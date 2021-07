Covid-19: Paços de Ferreira entra em estágio para controlar rede de contactos

"O Futebol Clube de Paços de Ferreira informa que foi ontem [na segunda-feira] realizada uma nova bateria de testes PCR-Rt a toda a estrutura do futebol profissional, sendo que todos os resultados foram negativos", informa o Paços.



No breve comunicado partilhado nas redes sociais, o emblema nortenho dá ainda conta que "o plantel irá agora entrar em estágio numa unidade hoteleira, mantendo assim controlada a rede de contactos".



"Todas as indicações dadas pelas autoridades de saúde serão rigorosamente garantidas e cumpridas no decorrer dos trabalhos a realizar nos próximos dias", pode ainda ler-se.



Esta situação surge na sequência de quatro casos de infeção pelo novo coronavírus, responsável pela covid-19, no grupo de trabalho, conforme ronda de testes realizada (antes da folga semanal) no sábado, dia 10 de julho, um dia depois da vacinação da equipa.



Nesta pré-época, a estrutura profissional do Paços de Ferreira já foi testada em quatro ocasiões, em 02, 08, 10 e 12 de julho.



O jogo de preparação que estava agendado para sexta-feira, dia 16, frente ao Benfica, foi entretanto cancelado.