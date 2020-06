Covid-19. Plantel do Moreirense sem casos positivos nos testes

O emblema "cónego" deixou de ter casos, após um dos futebolistas ter acusado positivo nos testes realizados em 9 de maio e apresentado um resultado inconclusivo na segunda quinzena de maio.



O plantel do Moreirense, a equipa técnica liderada por Ricardo Soares e a restante estrutura do futebol vão ser novamente testados na sexta-feira, um dia antes do regresso à competição, acrescentou a mesma fonte.



Após quase três meses de paragem competitiva devido à pandemia de covid-19, a equipa da vila de Moreira de Cónegos (concelho de Guimarães), oitava da tabela, com 30 pontos, vai reentrar em campo no sábado, quando se deslocar ao Estádio do Bessa, no Porto, para defrontar o Boavista, 11.º, com 29, num jogo agendado para as 21h15 de sábado, à porta fechada.