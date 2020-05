Covid-19. Plantel do Tondela com testes negativos

“Conforme estava planeado, o final da primeira semana de treinos individualizados contou com a realização de testes PCR/zaragatoa para a deteção do SARS-Cov-2 a todo o plantel, equipa técnica e 'staff', cujos resultados foram negativos”, adianta um comunicado do clube.



Segundo o documento, “os resultados obtidos permitem que o protocolo de segurança e higiene prossiga dentro do inicialmente previsto pelo departamento médico do Tondela”, ou seja, “fora dos períodos de treino, a obrigação do isolamento social para todos os atletas e restante ‘staff’”.



Já na quarta-feira a SAD do Tondela tinha anunciado que “na sequência dos exames serológicos realizados na segunda-feira ao SARS-CoV-2 a todos os jogadores, treinadores e ‘staff’, o Tondela deu resultados negativos”.



A I Liga foi suspensa em março, antes da 25ª jornada, devido à pandemia da covid-19 e, em 30 de abril, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou o regresso do campeonato no último fim de semana de maio.



Após a suspensão, os jogadores seguiram um plano de treinos do clube a partir de casa e, em 10 de abril, iniciaram um período de férias em confinamento social, com um abrandamento ao exercício que fizeram nas três semanas anteriores, regressando na terça-feira aos treinos no complexo do clube.



Aquando da suspensão do campeonato da I Liga de futebol, o Tondela, 14.º classificado, com 25 pontos, preparava-se para ir ao Estádio da Luz enfrentar o segundo classificado, Benfica, com 59 pontos.