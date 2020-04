Covid-19- Plantel do Tondela de férias e em ritmo mais brando

“O plantel principal do Tondela está a partir de hoje de férias. Ainda que em casa, os jogadores ‘auriverdes’ foram autorizados pela SAD a abrandarem o ritmo de treinos que levavam nas últimas três semanas”, adiantou o clube em comunicado.



Os treinos serão realizados “sempre com a monitorização da equipa técnica”, assume o documento publicado na página oficial do clube, e em casa, uma vez que todo o plantel está a cumprir o isolamento social obrigatório por causa da pandemia da covid-19.



Antes de o plantel entrar em modo de férias, até ao final deste mês de abril, “o grupo de trabalho treinou em conjunto esta manhã via internet”, explica o documento.



“O plantel fica a seguir um plano de treinos em todo idêntico ao que é levado a cabo num outro qualquer período de descanso, sem a natural rigidez das últimas semanas”, assume o clube.



