Covid-19. Portimonense suspende temporariamente todas as atividades desportivas

“Na sequência das últimas informações acerca da evolução do Coronavírus (Covid-19) na nossa cidade, e decorrente do acompanhamento permanente que o clube vem mantendo com a autarquia, o Portimonense Sporting Clube vem informar a suspensão temporária de todas as suas atividades desportivas das várias secções”, anunciaram os algarvios, no seu site.



Futebol, futsal, basquetebol e andebol são as principais modalidades que são praticadas no clube.



“O Portimonense conta entre as suas largas centenas de atletas vários jovens e crianças que frequentam as escolas da cidade entretanto encerradas, pelo que, sem alarmismos desnecessários, mas convictos das nossas responsabilidades, esta é, nesta altura, a decisão que melhor protege os nossos jovens, contribuindo em simultâneo para combater a propagação do vírus”, esclarece a entidade.



A instituição algarvia promete para “breve” novas informações sobre as suas atividades e recordam aos seus associados e praticantes as orientações das autoridades de saúde no combate à propagação do vírus, bem como à monitorização de eventuais indícios de contágio.



Esta medida não afeta a atividade do futebol profissional, que decorre normalmente no Estádio Municipal daquela cidade algarvia.



A Câmara de Portimão anunciou hoje o encerramento preventivo dos equipamentos culturais e desportivos sob a sua gestão até 31 de março, por indicação da delegada de saúde pública local, revelou hoje à Lusa fonte do município.



A medida, em vigor a partir de hoje, abrange o teatro, museu e biblioteca municipais, o Portimão Arena, os pavilhões desportivos, as piscinas municipais de Portimão, Alvor e Mexilhoeira Grande e os campos de ténis do concelho, adiantou.



A decisão de encerrar estes espaços surge depois de terem sido encerradas hoje duas escolas no concelho, após a confirmação da doença em duas pessoas da mesma família - mãe e filha -, os dois primeiros casos reportados de contaminação por Covid-19 a sul de Portugal.



Uma aluna da Escola Manuel Teixeira Gomes e a mãe, professora na Escola Básica Professor José Buisel, foram diagnosticadas depois de terem estado em Itália na semana de interrupção do Carnaval, tendo ambas regressado às respetivas escolas em 27 de fevereiro e sido diariamente acompanhadas pela equipa do SNS24.



Portugal regista 39 casos confirmados de infeção, segundo as informações transmitidas hoje pelo secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales.



A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 3.800 mortos.



Cerca de 110 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 62 mil recuperaram.