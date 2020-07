Covid-19: Representantes dos jornalistas pedem reunião urgente à Liga de clubes

Quatro entidades do setor da comunicação social querem reunir com a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) para discutir a cobertura dos jogos no próximo campeonato, face à pandemia, informou hoje o Sindicato dos Jornalistas (SJ).