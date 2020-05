Covid-19: Resultado negativo no quarto rastreio no Vitória de Setúbal

Os resultados foram conhecidos 48 horas depois de o plantel do conjunto sadino ter sido submetido aos testes no Estádio do Bonfim, em Setúbal.

“À semelhança dos três anteriores, este rastreio efetuado à covid-19 revelou que nenhum jogador, treinador ou elemento do ‘staff’ se encontra infetado”, lê-se no comunicado.Após dois dias de folga, o Vitória de Setúbal, atual 12.ª classificado do campeonato, tem o regresso ao trabalho agendado para segunda-feira de manhã.O Vitória de Setúbal vai voltar a jogar na I Liga em 04 de julho, em jogo da 25.ª jornada, no terreno do Marítimo, a partir das 19:00.No plano de desconfinamento face à pandemia de covid-19, o Governo autorizou a realização à porta fechada dos 90 jogos da I Liga, suspensa desde 12 de março e liderada pelo FC Porto, com um ponto de vantagem sobre o campeão Benfica, e da final da Taça de Portugal, entre ‘dragões’ e ‘águias’, tendo excluído a continuidade da II Liga.Os campeonatos de França, Países Baixos, Bélgica e Escócia foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso gradual à competição, sob fortes restrições, como Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, depois de a Liga alemã ter sido retomada em 16 de maio.