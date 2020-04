Covid-19. "Ribatejano" Korzun cumpre confinamento em Minsk

”, afirmou Korzun à agência Lusa.

A Liga bielorrussa começou em 19 de março, numa altura em que a esmagadora maioria dos campeonatos de futebol na Europa foi suspensa, devido ao crescimento de infeções pelo novo coronavírus.

Enquanto segue as instruções sanitárias, numa quarentena cumprida com a mulher e a filha, o jogador do emblema de Vila Franca de Xira assegurou estar a treinar para manter a forma.", descreveu.Nikita Korzun, que conta 16 internacionalizações pela Bielorrússia, assinalou ainda as saudades da vida de futebolista: “O médio formado no Dínamo Minsk chegou ao clube ribatejano no início desta época, por empréstimo do Dínamo Kiev, emblema pelo qual assinou em 2015/16 e que já o tinha cedido aos sauditas do Al Fateh.

O Vilafranquense ocupava o 16.º e antepenúltimo lugar da I Liga, com 24 pontos, quando a competição foi suspensa, em 12 de março, após 24 jornadas, enquanto na Bielorrússia se disputa este fim de semana a quinta ronda do principal campeonato do país.