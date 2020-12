Covid-19. Santa Clara com dois jogadores infetados

A informação foi avançada na manhã desta terça-feira pelo Santa Clara, em nota de imprensa, referindo que os dois jogadores “foram colocados em isolamento, seguindo os trâmites do plano de contingência adotado”.



O clube açoriano avança ainda que os atletas estão “em fase de recuperação” e não apresentam “qualquer sintoma” da doença.



Rafael Ramos, lateral de 25 anos, participou em 10 jogos da edição 2020/21 da I Liga, enquanto o guarda-redes André Ferreira, de 24 anos, ainda não se estreou na prova.



Santa Clara, sétimo classificado, com 13 pontos, vai defrontar o Moreirense, 11.º, com 10, às 18h45, no Estádio Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas.



Para a deslocação a Moreira de Cónegos, da parte da equipa açoriana, também ficam de fora Mansur, Cristian e Romão, todos devido a lesão.