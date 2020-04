Covid-19. SC Braga regressa na segunda-feira aos treinos e testa jogadores e "staff"

Antes do regresso aos treinos individualizados, após um período de férias em confinamento social desde 6 de abril, o clube vai proceder, já na sexta-feira, ao rastreio de todos os atletas e funcionários a envolver na logística de treino, de forma a validar a sua reintegração na retoma da atividade., frisa o clube, em nota publicada no sítio oficial na Internet.O Sporting de Braga informa ainda que "todos os jogadores preencherão questionários regulares para avaliar sinais de infeção relativos aos próprios e aos elementos próximos ou coabitantes e serão sujeitos, diariamente, a medição da temperatura corporal à entrada na cidade desportiva".A cidade desportiva do Sporting de Braga dispõe de dez balneários, mas nesta primeira fase os treinos de campo serão individualizados, estando definidos dois horários (9h30 e 11h15), e serão utilizados sete campos, dois deles para treino específico de guarda-redes e para trabalho muscular, sempre que necessário.", detalha.

A transição para "a fase de treinos de grupo com contacto" acontecerá após "deliberações legislativas e as indicações das autoridades sanitárias".





Conjunto de preparativos



O protocolo de retoma do Sporting de Braga abrange jogadores, treinadores e "staff" necessário para as atividades da equipa, garantindo-lhes "totais condições de higiene e segurança em toda a cidade desportiva, que passa a ser a estrutura de trabalho da equipa principal e que no futuro próximo funcionará de forma exclusiva e dedicada para esta formação".O clube liderado por António Salvador refere ainda que a equipa principal de futebol é a única estrutura do Sporting de Braga a regressar ao trabalho nesta fase, recorrendo apenas a um grupo de funcionários muito restrito para a logística dos treinos."O cumprimento do protocolo de retoma elimina o potencial de contágio nas instalações do clube, mas para a eficácia do mesmo é fundamental que fora do período de treino os atletas e os membros do staff cumpram o isolamento social", alerta.