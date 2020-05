Covid-19. Tondela regressa aos treinos após testes

”, adiantou o diretor clínico do Tondela nos canais de comunicação do clube.Eduardo Mendes explicou que, nesta fase, este teste “permite fazer um rastreio completo a todas as pessoas que estão envolvidas” com o clube e depois, “”.”, acrescentou o médico.Após os exames de segunda-feira, realizados no clube por um laboratório externo,”.





“Cada jogador entra em campo com um técnico a acompanhar e com um responsável do departamento médico e entrarão em circuitos independentes, sairão por circuitos diferentes, e nunca se irão encontrar em nenhuma dessas fases”, explicou o diretor clínico.Esta é uma forma de “manter o rigor das medidas da Direção Geral da Saúde (DGS) como o distanciamento social” e “o uso de máscara sempre nas instalações e nos circuitos”, pormenoriza Eduardo Mendes.“Levam a sua própria roupa de casa e têm a bola higienizada e tudo o que é pessoal ficará com eles e usam máscara no circuito, claro que no treino não, tanto nesta fase individual como depois, no treino conjunto, que em princípio será na próxima semana”, assumiu.Entre os testes individuais e os conjuntos, “que já permitirão alguma proximidade”, Eduardo Mendes disse que serão “feitos os testes PCR, mas será mantido o rigor das medidas de distanciamento social, do uso de máscara nas instalações, circuitos independentes e lavagem frequente das mãos”.A SAD do Tondela informa também que”.“Após um período de férias em confinamento social que teve início a 10 de abril, a equipa principal "auriverde" retoma os trabalhos com vista ao reatar do campeonato que, tal como foi anunciado, irá recomeçar a partir do último fim de semana deste mês”, lê-se.Aquando da suspensão do campeonato da I Liga de futebol, a 13 de março, por causa da pandemia da covid-19, na véspera da 25 jornada, o Tondela, 14.º classificado, com 25 pontos, preparava-se para ir ao Estádio da Luz enfrentar o segundo classificado, Benfica, com 59 pontos.