Covid-19: Tormena e Castro recuperados no Sporting de Braga

Os jogadores falharam três partidas (Boavista, Sporting e Marítimo), por estarem infetados com o novo coronavírus, tal como Bruno Viana e David Carmo, sendo que estes já alinharam diante dos insulares, na quinta-feira, na 13.ª jornada da I Liga (vitória por 2-1).



Tormena e Castro já estão a trabalhar sem limitações com o restante grupo e podem ser opção para o técnico, Carlos Carvalhal, para o jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal, diante do Torreense, primeiro classificado da série F do Campeonato de Portugal, terceiro escalão do futebol português.



O jogo tem início marcado para as 15:30 de quarta-feira, no Estádio Municipal de Braga.