Covid-19. Trofense tem menos de 13 jogadores disponíveis e jogo com o FC Porto B é adiado

O encontro entre o Trofense e o FC Porto B, da 18.ª jornada da II Liga, foi adiado devido a um surto do coronavírus no plantel trofense, anunciou esta tarde a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).