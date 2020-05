Covid-19. Tshibola acredita na permanência do Aves

”, frisou o centrocampista, numa conversa promovida pelos nortenhos.Formado no secundário Reading, Aaron Tshibola rumou por empréstimo ao Hartlepool United na temporada 2014/15, quando uma reta final fulgurante ajudou o clube do nordeste inglês a manter-se no quarto escalão, contexto que gostava de repetir em solo luso, onde nota um “futebol menos intenso e físico e mais tático, pausado e técnico”.”, apontou.





Paragem benéfica para recuperar







A I Liga vai ser reatada, sob fortes restrições e sem público nos estádios, em 3 de junho, com o encontro entre Portimonense e Gil Vicente, naquele que vai ser o primeiro dos 90 jogos das últimas 10 jornadas, que decorrem até 26 de julho e trazem os avenses na última posição, com 13 pontos em 24 rondas, nove abaixo da zona de salvação.”, afiançou.Aaron Tshibola, de 25 anos, foi contratado em janeiro aos belgas do Waasland-Beveren, mas só cumpriu 16 minutos repartidos pelos últimos dois encontros do Desportivo das Aves, após ter debelado uma fratura do quinto metatarso do pé direito, que o deixou “frustrado”, já que “estava a precisar de jogar” e vinha com “vontade de se mostrar”.”, analisou o médio, que se evidenciou nas últimas duas épocas ao serviço dos escoceses do Kilmarnock.O Desportivo das Aves trabalha na máxima força para a receção ao Belenenses SAD, 13.º colocado do campeonato, com 26 pontos, em 05 de junho, à exceção de um jogador que permanece em isolamento e cuja identidade não foi revelada, após ter apresentado na segunda-feira um resultado inconclusivo no segundo teste de despistagem à covid-19.