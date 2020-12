Covid-19. U. Leiria regressa aos treinos em 15 de dezembro

Com a atividade paralisada desde 4 de dezembro, depois de terem sido confirmados 12 casos positivos em 10 atletas e dois elementos do "staff", a SAD leiriense divulgou na quarta-feira à noite que está previsto o regresso da atividade desportiva no dia 15.



Numa breve nota publicada no site oficial do clube, informa-se que os casos detetados “se mantêm assintomáticos ou com sintomas ligeiros e com acompanhamento permanente do departamento médico”.



Desde 4 de dezembro que o plantel está de quarentena, cumprindo o plano de contingência previsto pela União de Leiria, para controlo e monitorização da covid-19.



Caso a situação se mantenha como o previsto pelos responsáveis da SAD, o regresso à competição acontecerá a 19 de dezembro, com a visita da equipa de Leiria a Mortágua, em jogo a contar para a Série E do Campeonato de Portugal.



O encontro relativo à quarta eliminatória da Taça de Portugal, em Leiria, frente ao Gil Vicente, da I Liga, está reagendado para 23 de dezembro.