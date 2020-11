Covid-19. Varzim suspende atividade da equipa após novos casos positivos

"Foram detetados mais casos positivos assintomáticos, nos testes realizados a todo o plantel e equipa técnica. A Direção do Varzim decidiu suspender todas as atividades da sua equipa profissional, com a data de regresso a ser avaliada consoante o desenrolar da situação epidemiológico", esclareceu o clube.



O emblema poveiro não divulgou quantos casos foram detetados nestes últimos testes realizados mas no balanço realizado de sábado, eram já 11 os atletas e elementos da equipa técnica infetados, incluindo o técnico principal Miguel Leal, de 55 anos.



Apesar desse surto, o Varzim ainda jogou no sábado, em casa, frente ao Académico de Viseu, para o campeonato, e mesmo sem vários dos habituais titulares conseguiu um empate (1-1), que acabou por não ser suficiente para tirar a equipa do último lugar da classificação.



O próximo compromisso oficial da equipa da Póvoa de Varzim é no dia 23 de novembro, para a Taça de Portugal, numa eliminatória frente a Académica de Coimbra.