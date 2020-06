Covid-19. Vitória de Setúbal sem casos positivos no dia em que joga na Madeira

Os resultados dos exames permitem que o conjunto sadino tenha todos os jogadores às ordens do treinador Julio Velázquez para defrontarem hoje o Marítimo, em partida da 25.ª jornada da prova.



“O Vitória vem por este meio comunicar que o sétimo controlo realizado ao plantel, equipa técnica e ‘staff’, esta quarta-feira, antes da partida para a Madeira, teve um resultado igual aos anteriores. Este novo rastreio efetuado à covid-19 revelou que nenhum jogador, treinador ou elemento do ‘staff’ se encontra infetado, pelo que todos poderão participar no jogo com o Marítimo”, lê-se no comunicado.



Marítimo, 15.º classificado da I Liga, e Vitória de Setúbal, 12.º, defrontam-se hoje, a partir das 18:00, no Estádio do Marítimo, no Funchal, num jogo que vai ser arbitrado por Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.