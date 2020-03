Covid-19.Pedro Proença exige a António Costa respeito pelo futebol

Na segunda-feira, António Costa disse, em entrevista à SIC, que "o futebol profissional é um mundo à parte" e que este não era "uma das prioridades sociais" durante a pandemia de Covid-19.



Apesar de reconhecer que se está a atravessar "um momento de grande complexidade" em que a prioridade é "dar atenção ao recuperar da saúde das pessoas", Proença considerou "inadequadas e inapropriadas" as declarações do primeiro-ministro.



"O futebol não pode ser considerado um mundo à parte, o futebol não é um mundo à parte. O futebol é hoje uma indústria e tem de ser tratado como o turismo, como a indústria, como a distribuição e também como a cultura", disse Proença, em declarações à SportTV+.



Riqueza gerada pelo desporto-rei



Proença lembrou que "o futebol representa mais de 136 milhões de euros (ME) em impostos, mais de 2.500 postos de trabalho diretos", e que contribui "com mais de 0,3% do PIB, são mais de 800 ME em volume de negócios".



"Somos dos que vamos conseguindo implementar alguma marca (de Portugal) em termos internacionais, com Cristiano Ronaldo, Figo, o saudoso Eusébio, Mourinho, Villas Boas. O futebol exige respeito. É uma indústria que tem números únicos, queremos ser respeitados. O futebol não fez qualquer tipo de exigência, queremos só ser equiparados a outras indústrias", referiu.



O presidente da LPFP, que revelou ter pedido uma reunião com caráter de urgência a António Costa em janeiro, diz que as declarações do governante só podem ser justificadas com "o desconhecimento destes números".