Covilhã e Vilafranquense empatam e afastam-se da zona de despromoção

Belkheir, logo no primeiro minuto da partida, e Helitão, aos 29 minutos, foram os autores dos golos do encontro, que, apesar de várias oportunidades, não teve golos na segunda metade.



A equipa orientada por Filipe Gouveia, vinda de uma vitória, entrou na partida praticamente a ganhar, com o golo marcado no primeiro minuto por Belkheir, jogador que marcou no terceiro jogo consecutivo e igualou Nené na lista de melhor marcador dos ribatejanos.



Os 'leões da serra' foram reagindo e conseguindo aproximar-se da baliza adversária de bola parada. Vilela, na sequência de um canto, ameaçou, sem sucesso, depois foi Jô a errar a pontaria, mas, aos 29 minutos, o Sporting da Covilhã chegou mesmo à igualdade.



De livre no corredor esquerdo, Lucas Barros cruzou para a área e o possante central Helitão marcou de cabeça.



Léo Bahia também tentou a sorte, mas foi o emblema treinado por Leonel Pontes, vindo de dois empates, a criar real perigo, num remate de longe de Tenbeng, que obrigou a defesa apertada de Facchini.



No reatamento, Gouveia mexeu na equipa, mas foi o Sporting da Covilhã a crescer no jogo, a ser mais ofensivo e a criar oportunidades para chegar à vantagem.



Primeiro Samu atirou a rasar o poste, depois Jô, aos 54 e 56 minutos, obrigou à intervenção do guardião ribatejano. Dois minutos depois, Facchini defendeu para canto a investida de Lucas Barros.



Na outra área, só aos 71 minutos um remate forte de Ceitil, de fora da área, assustou, mas Navacchio estava atento e já nos descontos Nené também tentou o golo.



Com a igualdade o Sporting da Covilhã sobe uma posição na tabela, para o 15.º lugar, com 18 pontos e menos um jogo, enquanto o Vilafranquense ascende provisoriamente dois postos na classificação, para o 12.º lugar, com 23 pontos.



Jogo realizado no Estádio Santos Pinto, na Covilhã, Castelo Branco.



Sporting da Covilhã – Vilafranquense: 1-1.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:



0-1, Belkheir, 01 minuto.



1-1, Helitão, 29.



Equipas:



- Sporting da Covilhã: Léo Navachio, Tiago Moreira, André Almeida, Helitão, Lucas Barros, Tembeng (Perea, 75), Jorge Vilela (Ryan Teague, 87), Ahmed Isaiah (Jorginho, 64), Rui Gomes (Gilberto, 75), Samu (Diogo Almeida, 64) e Jô.



(Suplentes: Bruno Bolas, Arnold, Gilberto, Diogo Almeida, Jean Felipe, Ryan Teague, Jorginho, Perea e Vítor Carvalho).



Treinador: Leonel Pontes.



- Vilafranquense: Adriano Facchini, Prince Mendy, Marcos Valente, Gabriel Pereira, Edu Machado, Leonardo (Lumeka, 46), Idrissa Dioh (Jaquité, 60), Leo Bahia, Belkheir (Mike Moura, 66), Ença Fati (Nené, 46) e Nuno Rodrigues (Ceitil, 60).



(Suplentes: Luís Ribeiro, André Ceitil, Sangaré, Nené, Lumeka, Eric Veiga, Mike Moura, Jaquité e Simão).



Treinador: Filipe Gouveia.



Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Nené (70), Jorge Vilela (80) e Ceitil (85).



Assistência: Cerca de 300 espectadores.