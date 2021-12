Covilhã regressa às vitórias quatro meses depois

A formação de Pedro Miguel apresentou-se na Covilhã desfalcada, apenas com quatro suplentes, devido a casos de covid-19 no plantel, e teve dificuldade em afirmar-se.Os serranos, 16.º classificados, frente ao último, com menos cinco pontos quando entraram em campo, foram a única equipa a criar perigo durante uma primeira metade que começou com chuva e muito condicionada pelo nevoeiro.





No segundo tempo, com o terreno mais pesado, e novamente sob nevoeiro, o jogo foi mais disputado, mais movimentado, com o Varzim a conseguir com maior facilidade jogar no meio-campo adversário, mais atrevido e muito rematador, mas a faltar definição na finalização.