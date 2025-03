Cristiano Bacci promete Moreirense confiante e enaltece rotinas do Santa Clara

Depois do empate caseiro com o Estrela da Amadora (1-1), na estreia como ‘timoneiro’ da equipa de Moreira de Cónegos, o italiano, de 49 anos, elogiou o comportamento dos jogadores durante a semana, na preparação para o jogo de domingo, que vai decorrer em Ponta Delgada, na ilha açoriana de São Miguel, à porta fechada.



“Faltam nove jogos. Temos de somar pontos. Apesar do adversário, estou confiante. Temos uma semana de trabalho. A resposta ao trabalho feito tem de ser dada no dia do jogo. O que fizemos durante a semana não conta nada, mas o ‘feedback’ é positivo”, referiu, ao projetar o embate marcado para as 14:30 locais (15:30 de Lisboa).



A formação do concelho de Guimarães ocupa o 11.º lugar da tabela, com 27 pontos, e vai defrontar a equipa que ocupa o quinto posto, com 39, e atravessa uma série de três jornadas sem triunfos, circunstância que Cristiano Bacci considera insuficiente para ajuizar se o adversário de domingo está “numa fase descendente”.



“Para mim, não é surpresa o Santa Clara [ocupar o quinto lugar]. Equipas com rotinas no geral vão ter pontos. O Santa Clara tem a mesma equipa do ano passado [quando foi campeã da II Liga] e adicionou peças importantes. No último jogo, perdeu, mas não posso dizer se está numa fase descendente, porque defrontou equipas fortes”, realçou.



O técnico considerou ainda que os açorianos “vão tentar entrar fortes” e que os minhotos vão ter de responder a essa entrada com “as suas ‘armas’”, num encontro disputado à porta fechada, face ao castigo do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a punir o mau funcionamento do sistema de videovigilância do Estádio de São Miguel.



Sucessor de César Peixoto, treinador que orienta agora o Gil Vicente, Bacci disse estar em Moreira de Cónegos “não para apagar o trabalho feito”, mas para “ajustar coisas que a equipa precisa”.



O 'timoneiro' dos vimaranenses expressou também agrado com a entrada dos jogadores suplentes frente ao Estrela, avisando que qualquer atleta ao seu dispor pode ser titular.



“Foi a entrada dos jogadores do banco o que mais gostei [frente ao Estrela da Amadora]. O grupo é a coisa mais importante. Quero sempre envolvência em todos os jogadores até ao fim”, referiu.



O Moreirense, 11.º classificado, com 27 pontos, defronta o Santa Clara, quinto, com 39, em partida da 25.ª jornada da I Liga portuguesa, agendada para domingo, às 14:30 (15:30 de Lisboa), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, com arbitragem de Bruno Costa, da associação de Viana do Castelo.