Cristiano Fitzgerald renova contrato com o Boavista

“Estou muito feliz e orgulhoso. Prolongar contrato com o Boavista é um momento incrível. Estou aqui há muitos anos, desde os sub-15, e parece um sonho ter a oportunidade de representar um clube tão grande. Esta renovação mostra a confiança depositada em mim e quero agradecer muito à estrutura e ao presidente (Vítor Murta) por esta oportunidade. Significa muito para mim e tenho o objetivo de evoluir ainda mais nesta casa”, vincou o extremo, em declarações reproduzidas através do sítio oficial das "panteras" na Internet.



Nascido em Singapura, mas com descendência irlandesa e francesa, Cristiano Fitzgerald chegou às camadas jovens do Boavista em 2017/18 e passou a evoluir sob orientação de Petit esta época, acalentando o “sonho de um dia estar a representar” o conjunto sénior.



“Tenho a ambição de um dia poder jogar oficialmente na equipa principal, assim como de jogar num campeonato tão reconhecido como o português, mas tenho a noção de que é preciso trabalhar muito para chegar a esse nível e dar o melhor de mim todos os dias”, notou o dianteiro, de 19 anos, reiterando a “importância de o clube apostar na formação.



Além de Cristiano Fitzgerald, que fez 17 jogos e três golos na conquista da II Divisão de sub-19, os "axadrezados" já tinham renovado contrato com outros jovens provenientes da sua formação, como João Gonçalves, Pedro Malheiro, Bernardo Silva, Joel Silva, Tiago Morais (emprestado ao Leixões) e Pedro Gomes, que ainda não se estreou.



O Boavista encara o Académico de Viseu na terça-feira, a partir das 20h15, no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu, no segundo jogo dos quartos de final da Taça da Liga.



O vencedor encontrará, depois, o campeão nacional FC Porto ou o Gil Vicente, finalista derrotado em 2011/12, na "final four" da 16.ª edição da prova, que volta a decorrer pela terceira época seguida no Estádio Municipal de Leiria, entre 24 e 28 de janeiro de 2023.