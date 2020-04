Custódio Castro frisa "gozo" pelo futebol de ataque, mas "que não se parte"

Antes de ter sido escolhido pelo presidente dos minhotos, António Salvador, para substituir Rúben Amorim, transferido para o Sporting no início de março, Custódio Castro era o técnico dos sub-17 do Sporting de Braga, depois de duas temporadas como adjunto da equipa B."Não me via como treinador adjunto, mas senti que tinha de fazer esse caminho e hoje teria feito exatamente igual. Mas, eu sabia que não duraria muito tempo como adjunto, pela minha forma de ser e de pensar, pela forma como me preparei e pelos objetivos que tinha. Queria liderar o processo e assumir as minhas ideias", revelou na segunda parte de uma entrevista ao sítio oficial dos ‘arsenalistas'.Da equipa secundária, que militava então na II Liga, o técnico de 36 anos passou para a formação, algo que não fazia parte dos seus planos iniciais, mas que agora assume ter sido "uma etapa de enorme evolução"."Ver aquela equipa jogar era algo que me dava um gozo tremendo. Sentia-se o prazer dos jogadores em campo e a felicidade das pessoas que viam aqueles jogos, porque chegou a um ponto em que já era quase automático: baseado num futebol de ataque, mas um jogar que não se parte e onde o equilíbrio seria o suporte para todos os momentos do jogo acabou por se tornar numa coisa extraordinária. Quando me refiro a automático, não falo na robotização, mas sim ao entendimento por parte dos jogadores da ideia de jogo que era proposta", detalhou.A equipa passou por um período de cerca de dois meses sem vencer (sete jogos consecutivos) e o treinador assumiu essa "fase difícil"."Mas, eu não mudei uma vírgula no processo. Disse-lhes que acreditava muito no que estávamos a fazer e que ia dar resultado, faltava fazer com que eles também acreditassem e os resultados apareceram principalmente por este motivo, porque eles acreditaram", diz.Quanto a competição foi interrompida devido ao novo coronavírus, os sub-17 do Braga seguiam num ciclo de oito vitórias consecutivas, com destaque para a conseguida no terreno do FC Porto (2-1) e para as goleadas impostas ao Vitória de Guimarães (5-0, fora) e ao Boavista (6-0, em casa).

"Foi fantástico ter passado por aquilo, foi muito exigente insistir numa ideia desde o início, foi muito desafiante também, mas teve uma recompensa extraordinária, porque aquilo em que eu já acreditava veio a confirmar-se", lembrou.





Covid-19: Jogadores sentem ansiedade pela incerteza do regresso, afirma Esgaio



Os jogadores de futebol sentem ansiedade pela indefinição quanto ao regresso das competições, por causa da pandemia de covid-19, mas há condições para terminar a época, defendeu o lateral direito Esgaio, do Sporting de Braga.



"Temos de ser positivos, não só para nós, no aspeto desportivo, mas para o país, que é o mais importante neste momento. Queremos voltar o mais rapidamente possível à normalidade. Sabemos que não é fácil, mas tendo os cuidados necessários, acho que vai ser possível acabar o campeonato. Mais cedo ou mais tarde, não tenho a mínima dúvida que o vamos acabar”, disse o jogador de 26 anos.



A cumprir a terceira época nos bracarenses, Esgaio admitiu à comunicação social, por videoconferência, haver alguma perturbação emocional nos jogadores pela incerteza causada pela pandemia.



"Claro que há ansiedade, existe em todos os jogadores, estávamos habituados à competição, a treinar todos os dias e, de um momento para o outro, essa rotina foi-nos tirada, para o bem de todos. A nossa cabeça está sempre a pensar quando é que podemos voltar a treinar e à competição. Não falo só por mim, mas penso que por todos os jogadores" disse.



Num balanço à época até ao momento, Esgaio disse que tem sido "bastante positiva".



"Fizemos uma grande campanha na Liga Europa, se calhar merecíamos passar, mas o futebol é assim mesmo, na Taça de Portugal perdemos com o Benfica, na Luz, por 2-1, ganhámos a Taça da Liga, um título importante para o clube e acabar em terceiro lugar [atual posição] é muito bom. Vamos fazer por acabar o campeonato na melhor posição possível", disse.



Esgaio considerou ainda que a aposta de Rúben Amorim, então técnico do Sporting de Braga, num esquema de três centrais, permitindo uma maior projeção dos laterais, beneficiou as suas características.



"Penso que sim, deixou-me um jogador mais livre para atacar mais. Já com Abel Ferreira jogávamos praticamente no mesmo esquema e foi mais fácil implementar essas ideias. Saber que tenho três centrais atrás, fica mais fácil para mim, como para os outros laterais", disse.



Esgaio frisou que, ainda que não sendo "a mesma coisa", os vários planos de treino que os atletas cumprem em casa permitem manter alguma atividade física.



"Estávamos habituados a treinar todos os dias no campo, em espaços maiores, mas sempre dá para fazer alguma coisa. É importante para não estarmos completamente parados e para, quando regressarmos à competição, estarmos minimamente preparados", disse.



O jogador admitiu sentir falta de treinar no relvado e jogar, da competição, mas também dos colegas de equipa, porque "não é a mesma coisa" vê-los, por vezes, em videochamada.



O jogador abordou ainda o acordo entre SAD e plantel sobre a cativação de 50 por cento dos ordenados de abril, maio e junho, que serão devolvidos na totalidade em caso de as competições retomarem, ou apenas 25 por cento se não forem.



"Foi uma situação que resolvemos dentro do clube, da família, defende os interesses do clube e dos jogadores, toda gente está de parabéns em relação a isso", disse.



Questionado sobre o que seria a primeira coisa que fazia se pudesse sair de casa sem restrições, o jogador nascido na Nazaré escolheu "dar um passeio na praia: sentir o mar”.



“Sempre fui habituado a isso desde pequeno na minha terra natal", finalizou.