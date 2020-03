Custódio deixa juvenis e é o novo técnico do Sporting de Braga

O antigo internacional português, de 36 anos, será o terceiro treinador do Sporting de Braga numa temporada, sucedendo a Rúben Amorim, que também hoje será apresentado no Sporting, e Ricardo Sá Pinto, que a começou.Nesta contabilidade, não entra Abel Ferreira, que apenas orientou os primeiros treinos da pré-época, em finais de junho do ano passado, antes de sair para os gregos do PAOK.Custódio assumiu o comando técnico da equipa sub-17 dos minhotos esta época depois de, nas duas anteriores, ter sido adjunto na equipa B, pelo que será a sua estreia como treinador principal de uma equipa sénior e da I Liga.





Carreira recheada







Natural de Guimarães, o antigo médio alinhou no Sporting, nos russos do Dínamo de Moscovo, no Vitória de Guimarães, no Sporting de Braga e nos turcos do Akhisar, onde terminou a carreira, em 2016/17.Ainda sem o nível IV de treinador, Custódio é o 21.º técnico da “era” António Salvador (17 anos como presidente) e, com exceção do espanhol Fernando Castro Santos, que `herdou` da anterior direção e que pouco tempo durou, todos treinadores são portugueses.A primeira escolha de Salvador recaiu sobre Jesualdo Ferreira e, depois, vieram Carlos Carvalhal, Rogério Gonçalves, Jorge Costa, António Caldas (interino), Manuel Machado, Jorge Jesus, Domingos Paciência, Leonardo Jardim, José Peseiro, novamente Jesualdo Ferreira, Jorge Paixão, Sérgio Conceição, Paulo Fonseca, outra vez José Peseiro, Jorge Simão, Abel Ferreira, Ricardo Sá Pinto, Rúben Amorim e, agora, Custódio.O Sporting de Braga recebe o Portimonense já na sexta-feira, às 20h30, na 24.ª jornada da I Liga.