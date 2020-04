D. Aves. Salários em atraso têm de ser pagos até ao final do dia

Após 24 jornadas cumpridas no campeonato da I Liga de futebol, a formação comandada por Nuno Manta Santos ocupa a 18.ª e última posição, com 13 pontos, nove abaixo da “linha de água”, e pode perder dois a cinco pontos caso o atraso salarial não seja corrigido.





O pagamento dos salários aos plantéis principal e sub-23 do Desportivo das Aves ficou sem ponto de retorno, alertou o presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF).





”, observou Joaquim Evangelista.A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) informou em 18 de março ter notificado seis sociedades, duas de clubes da I Liga e quatro da II Liga, para demonstrarem o cumprimento salarial dos últimos três meses no prazo de 15 dias.

Desse lote faz parte o Desportivo das Aves, cuja administração liderada pelo chinês Wei Zhao tinha falhado a liquidação de janeiro e fevereiro à maioria do plantel.





”, assegurou.

Caso as verbas não sejam viabilizadas até hoje pela sociedade nortenha, Joaquim Evangelista mostra-se convicto em acionar “todas as sanções previstas” para proteger um “grupo de profissionais duplamente penalizado”.





“Os jogadores deixarão em definitivo de acreditar que manter esta situação laboral é viável e estarão aconselhados juridicamente para exercerem os seus direitos em tempo oportuno. Neste momento especial que vivemos, como é que alguém nestas condições pode sequer pensar em restrições ao seu direito ao salário?”, questionou.





Revelando que “já foram promovidas rescisões com justa causa”, embora sem detalhar pormenores, o presidente do SJPF diz ainda ter testemunhado “por intermédio do plantel” funcionários do emblema do concelho de Santo Tirso “em dificuldades”.





“Alguns foram dispensados ou ameaçados com a dispensa ao longo deste processo de incumprimento. Não podemos continuar a aceitar que clubes a viver acima das suas possibilidades pratiquem atos de gestão ruinosa e comportem-se como se nada fosse após terem tratado os seus trabalhadores desta maneira”, criticou.





O Desportivo das Aves justificou os atrasos com a paralisação da atividade económica na China, motivada pela pandemia da covid-19, detetada em dezembro em Wuhan, mas o dirigente sindical considera que a LPFP “não pode compactuar com esta vergonha”.