D. Chaves com 13 jogadores em isolamento após caso positivo

O médio brasileiro Carlos David, de 24 anos, apresentou sintomas do novo coronavírus antes do treino da manhã de sexta-feira e o teste revelou-se positivo.



No regresso ao trabalho, hoje à tarde, apenas dez jogadores treinaram às ordens do técnico Carlos Pinto, explicou fonte do clube.



A mesma fonte adiantou que, no total, 13 jogadores, os 12 mais próximos de Carlos David, nomeadamente os que partilhavam o balneário com o médio, estão em isolamento.



Os jogadores Carlos David, Ricardo Moura, Viegas, Luís Rocha, Marlon, Guzzo, Luís Silva, Wellington, Niltinho, André Luís, Bachi, Liberal e João Correia estão em isolamento.



No treino de hoje estiveram Samu, João Teixeira, José Gomes, Kevin Pina, Zé Tiago, João Paredes, Roberto, Benny, Calasan e Bura.



Dois elementos da estrutura técnica, em concreto da equipa médica, também estão em isolamento, acrescentou.



Todo o grupo de trabalho e estrutura próxima vai realizar na quinta-feira novos testes à covid-19, disse ainda.



Carlos David está ligado contratualmente ao Desportivo de Chaves desde a temporada 2018/2019, e já representou o Vilafranquense, a equipa secundária do Benfica e o Farense, por empréstimo dos flavienses.



Em 23 de julho, o clube de Chaves tinha divulgado que os testes realizados a toda a estrutura que integra os trabalhos da equipa principal de futebol tinham dado negativo.



O emblema transmontano arrancou para a nova temporada em 10 de julho.



Carlos Pinto, que na época passada orientou o Leixões, também do segundo escalão, é o novo treinador dos flavienses, após ter sido anunciado em 18 de maio.