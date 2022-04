D. Chaves vence em Faro nos descontos e isola-se à condição na liderança da II Liga

Wellington Carvalho colocou os forasteiros em vantagem aos 19 minutos, os algarvios, reduzidos a dez a partir dos 56 minutos, por expulsão do central Robson, empataram por Cristian Ponde, aos 64, de grande penalidade, e o golo do triunfo também surgiu da marca de penálti, por João Batxi (90+2).



O Desportivo de Chaves saltou para a liderança isolada, com 63 pontos, ficando à espera do confronto de domingo entre os rivais pela subida Rio Ave e Casa Pia, terceiro (61) contra segundo (62), enquanto o Farense ocupa o 11.º lugar, com 40.



O primeiro lance de perigo foi dos flavienses, aos três minutos, com João Mendes a aproveitar o ligeiro adiantamento do guardião Ricardo Velho para tentar um 'chapéu' que saiu direito à barra.



O Farense respondeu bem e assumiu o ascendente nos minutos seguintes, com Elves Baldé a somar dois remates perigosos para fora, aos cinco e nove minutos, e Jonatan Lucca a obrigar Paulo Vítor a excelente defesa (sete minutos).



Aos poucos, o jogo reequilibrou-se e o Desportivo de Chaves chegou à vantagem aos 19 minutos, quando Wellington Carvalho aproveitou um corte mal direcionado de Cláudio Falcão para, à entrada da área, 'fuzilar' sem hipóteses para o guardião dos algarvios.



Com o golo dos forasteiros, o encontro entrou numa toada mais lenta, muito dividido a meio-campo e, até ao intervalo, só houve um lance de perigo, aos 45: Madi Queta surgiu isolado e tentou fintar Paulo Vítor, mas o guarda-redes superiorizou-se na 'mancha'.



A abrir o segundo tempo, Cristian Ponde esteve perto do empate, num cabeceamento que Paulo Vítor defendeu (56), e, logo a seguir, Robson travou um jogador flaviense, viu amarelo e protestou de forma veemente 'na cara' do árbitro João Gonçalves, que lhe exibiu o cartão vermelho.



Mesmo com dez, até foi o Farense, que reconverteu o '3-5-2' em '4-4-1', a tentar impor o domínio, chegando à igualdade aos 64, numa grande penalidade convertida por Cristian Ponde, após falta de Alexsandro sobre Mayambela.



O jogo foi mais conflituoso até final, mas equilibrado, com Patrick a rematar para excelente estirada de Ricardo Velho (80) e Bandarra a tentar surpreender num livre direto em jeito que o guardião dos transmontanos 'sacudiu' para canto (82).



'Em cima' dos 90 minutos, Cláudio Falcão fez falta na área sobre Jô, numa decisão muito contestada pelos locais, e João Batxi assinou o golo da vitória na conversão do 'castigo máximo' (90+2).







Jogo disputado no Estádio de São Luís, em Faro.



Farense - Desportivo de Chaves, 1-2.



Ao intervalo: 0-1.



Marcador:



0-1, Wellington Carvalho, 19 minutos.



1-1, Cristian Ponde, 64 (grande penalidade).



1-2, João Batxi, 90+2 (grande penalidade).







Equipas:



- Farense: Ricardo Velho, Cláudio Falcão, Robson, Vasco Oliveira, Mayambela, Jonatan Lucca (Mica, 81), Bruno Paz, Bandarra, Madi Queta (Harramiz, 81), Elves Baldé (Vasco Lopes, 71) e Cristian Ponde (Pedro Henrique, 71).



(Suplentes: Miguel Carvalho, Vasco Lopes, Rafinha, Bura, Pedro Albino, Harramiz, Mica, Eduardo Mancha e Pedro Henrique).



Treinador: Vasco Faísca.



- Desportivo de Chaves: Paulo Vítor, Nuno Campos (Juninho, 78), Luís Rocha, Alexsandro, Bruno Langa, Obiora (Guima, 67), Kevin Pina, João Batxi, João Mendes (Adriano Castanheira, 86), Wellington Carvalho (Jô, 86) e Platiny (Patrick, 78).



(Suplentes: Ricardo Moura, Paulinho, Patrick, Juninho, Adriano Castanheira, Guima, Joel, Nuno Coelho e Jô).



Treinador: Vítor Campelos.







Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Cláudio Falcão (31), Obiora (43), Vasco Oliveira (49), Paulo Vítor (54), Robson (56), Jonatan Lucca (69), Guima (70), Bruno Langa (73), Kevin Pina (75) e Bandarra (87). Cartão vermelho direto para Robson (56).



Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.