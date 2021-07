Daniel dos Anjos assina até 2024 pelo Tondela

“A CD Tondela – Futebol SAD informa que chegou a acordo com o SL Benfica para a transferência a título definitivo do jogador Daniel dos Anjos”, anunciou o clube na sua página oficial da internet.



Segundo o comunicado, o atacante brasileiro, de 25 anos, assinou contrato com o Tondela “até junho de 2024, tendo já marcado presença no treino matinal desta terça-feira após ter cumprido a habitual bateria de exames médicos”.



“Era algo que já ambicionava há algum tempo, por isso estou totalmente preparado para este novo desafio. Será uma época de alegrias para os nossos adeptos”, afirmou ao clube Daniel dos Anjos.



Este novo reforço junta-se a Tiago Dantas, que saiu do Benfica nesta época, para se juntar ao Tondela que conta com jogadores, que transitam da última época, como o Joel Sousa, Pedro Trigueira, Babacar Niasse, Bebeto, Jota, Tiago Almeida, Naoufel Khacef, Jaquité, Pedro Augusto, João Pedro e Telmo Arcanjo.



Também continuam no plantel os avançados Salvador Agra, Jhon Murillo, Tomislav Strkalj, Souley e Rafael Barbosa.