Daniel Ramos acredita que Arouca "à sua imagem" causará dificuldades ao FC Porto

"Se conseguirmos colocar em evidência os nossos pontos fortes, vamos criar dificuldades ao FC Porto e é por aqui que temos trabalhado. É um bom teste para nós, são este tipo de jogos que nos fazem crescer e perceber onde estamos e onde queremos jogar", explicou o técnico, em conferência de imprensa.

Relativamente às dificuldades que os `dragões` têm tido em vencer nas primeiras três jornadas no campeonato - os últimos dois triunfos (Farense e Rio Ave) foram conseguidos com golos já em período de compensação -, Daniel Ramos considera ser algo transversal aos três `grandes` e que o FC Porto apenas tem apresentado menor eficácia na concretização.

"Eu diria que não é só com o FC Porto. As restantes equipas grandes têm tido dificuldades neste arranque de época, fruto de não terem ainda a `máquina oleada` e de um crescimento das restantes equipas. Penso que o futebol português está a caminhar para que as equipas pequenas estejam melhor no confronto com os `grandes`, no geral", refletiu.

Desde o regresso dos `lobos` ao principal escalão, em 2021/22, os `azuis e brancos` venceram todos os cinco confrontos entre as duas equipas, mas o técnico, apesar de reconhecer que o poderio do adversário poderá obrigar os arouquenses a terem "outro tipo de posicionamentos", acredita na manutenção da ideia de jogo, um Arouca "à sua imagem" para conseguir pontuar.

"A estratégia é sempre secreta, mas vamos partir de um plano de jogo que não pode fugir muito daquilo que é o nosso padrão. Se queremos dar consistência às nossas ideias, independentemente do adversário, há que manter uma ideia de jogo", constatou.

Numa altura em que a imprensa aponta a possível saída de Opoku e o central Javi Montero foi contratado (por empréstimo do Besiktas), o técnico demonstrou insatisfação pela duração do mercado de transferências que encerrou hoje em Portugal, mas continua aberta em vários outros países, como é o caso da Turquia, um destino possível para o central inglês.

"Enquanto o mercado está aberto, a instabilidade está instalada. Não é só no Arouca, mas em todo o lado. Mexe com a cabeça do jogador, do corpo técnico, da direção, de andar à procura de reforços no mercado. Se pudesse, fechava o mercado muito mais cedo Neste momento, com o mercado fechado temos jogadores cobiçados por outros mercados, onde não fechou. Não faz sentido", protestou.

Do lado arouquense, Benji Michel, Weverson, Vitinho e Opoku, todos por problemas físicos, são ausências confirmadas para a partida, enquanto Mateus Quaresma está em dúvida, mas deverá constar na convocatória de Daniel Ramos.

O Arouca, sexto classificado da I Liga, com cinco pontos, desloca-se ao Estádio do Dragão, no Porto, no domingo, pelas 18:00, para medir forças com o FC Porto, que partilha a liderança do campeonato com Vitória de Guimarães e Sporting, com nove, sob arbitragem de Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.