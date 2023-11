Daniel Ramos deixa comando técnico do Arouca

”, pode ler-se num curto comunicado divulgado.Ramos, de 52 anos, deixa o emblema arouquense ao fim de 17 jogos, conseguindo apenas cinco vitórias, e já eliminado da Liga Conferência Europa, no último lugar com seis pontos ao cabo de 11 jornadas da I Liga.Segundo a nota, deixam também o clube os técnicos João Silva, Renato Pontes, Pedro Gonçalves e Tó Ferreira.





O técnico deixou o cargo um dia após o despedimento do seu antecessor, Armando Evangelista, do comando dos brasileiros do Goiás, e um dia após a anterior "chicotada", de Filipe Martins, despedido do Casa Pia.