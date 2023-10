Daniel Ramos elege eficácia como palavra-chave do Arouca para enfrentar Sporting

"Para travar o Sporting temos de estar a 100 % no ponto de vista ofensivo e defensivo. A eficácia será uma palavra que, neste contexto, diz muito e que tem de pautar todo nosso jogo. Temos de ser eficazes a defender", afirmou Daniel Ramos.

A equipa arouquense não vence, para o campeonato, há seis jogos consecutivos [três empates e três derrotas], mas o treinador acredita que pode, já nesta partida, `dar a volta` à situação.

"Independentemente do adversário queremos regressar aos pontos e às vitórias. Vamos aproveitar esta próxima oportunidade para tentar fazê-lo, mesmo sabendo que é um jogo de exigência elevadíssima, frente ao Sporting, primeiro classificado", vincou Daniel Ramos.

O treinador do Arouca insistiu na necessidade da eficácia, lembrando que a equipa terá de aproveitar as "duas, três a quatro oportunidades que conseguir para marcar golos", e para evitar uma "entrada forte do Sporting no jogo".

"O habitual nestas equipas `grandes`, sobretudo a seguir a uma competição europeia, é tentar resolver o jogo cedo, marcando golos para depois gerir. Temos de estar preparados para também entrarmos fortes, lutar pelo resultado e, dentro das nossas expectativas, levarmos a decisão para tempos mais tardios da partida", partilhou.

Daniel Ramos considerou que se os `leões` lideram o campeonato "é porque fizeram por o merecer", mas, ainda assim, também detetou algumas debilidades que pretende expor neste adversário.

"Estamos preparados para as explorar. Não são muitas [as debilidades], mas, tal como outras equipas, o Sporting também tem algumas, que prefiro não aprofundar. É sempre mais fácil dizer por palavras, mas vamos ter que ser muito competentes ao longo do jogo todo", partilhou.

O treinador do Arouca reconheceu, no entanto, que na senda de recuperação que pretende para a equipa, preferia, nesta fase, apanhar um "adversário mais acessível", mas mostrou-se conformado com o calendário.

"É óbvio que seria preferível um adversário mais acessível para regressarmos às vitórias, mas não podemos contornar isso. Tivemos que nos preparar para encarar este Sporting. Podemos e devemos lutar pela vitória. O ponto de partida é sempre esse, independentemente do adversário", concluiu o treinador do Arouca.

Daniel Ramos confirmou que, além do castigado David Simão, também não estarão disponíveis, para este jogo, os lesionados Benji Michel e Mateus Quaresma, garantindo, por outro lado, que Tiago Esgaio está recuperado e pode ir a jogo.

O Arouca, 13.º, com seis pontos, joga este domingo em casa do dSporting, primeiro, com 19, num partida agendada para as 20:30, que terá arbitragem de António Nobre da Associação de Futebol de Leiria.