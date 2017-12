Daniel Ramos espera Marítimo "mais competitivo" face ao Moreirense

Lusa 01 Dez, 2017, 14:52 | Futebol Nacional

Após um empate caseiro sem golos e uma exibição menos conseguida com o Estoril-Praia, lanterna-vermelha do campeonato, os insulares visitam o penúltimo classificado, procurando uma resposta semelhante à do último jogo fora, em que o Marítimo venceu o Feirense por 1-0.



"Gosto que os jogadores trabalhem nos limites, para rentabilizarem a semana e demonstrarem que estão preparados para jogo e acho que esta semana já foi melhor a esse nível. Portanto, antevejo um jogo em que vamos estar claramente mais competitivos, mais próximos daquilo que valemos", destacou, na conferência de imprensa de antevisão do encontro em Moreira de Cónegos.



A série de maus resultados dos minhotos é conhecida e Daniel Ramos admitiu procurar aproveitar a ansiedade existente no Moreirense, o que poderá ser uma ferramenta para o Marítimo conquistar os três pontos.



Além de não perder há três jogos seguidos na I Liga, os 'verde rubros' não sofreram qualquer golo nessas partidas, o que agrada bastante ao técnico.



"Temos algumas carências e quando elas aparecem no lado ofensivo, temos de fazer de tudo para esconder isso e, do lado defensivo, ser uma equipa muito sólida e que dê garantia de poucos golos sofridos", explicou.



Daniel Ramos garantiu ser um treinador mais interessado em atacar, embora ainda precise de mais tempo para melhorar o processo ofensivo.



"O que nos importa é continuar a sofrer poucos golos, procurar eficácia ofensiva e evoluir ambos os processos, o ofensivo, que ainda está a precisar de engrenar, e dar solidez ao defensivo", referiu.



A conferência de imprensa terminou com o anúncio de que Ghazaryan voltou a ser convocado, oito meses depois de ter sofrido uma lesão grave no joelho esquerdo ao serviço da seleção da Arménia.



O técnico disse estar feliz com o regresso do médio ofensivo, um jogador "muito importante" para a equipa madeirense.



O Marítimo, quinto classificado, com 23 pontos, visita o Moreirense, 17.º e penúltimo, com sete, pelas 16:00 de sábado.