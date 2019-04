Daniel Ramos garantiu que "luta pelo título passa ao lado do Rio Ave"

Lusa Comentários 25 Abr, 2019, 14:59 / atualizado em 25 Abr, 2019, 15:04 | Futebol Nacional

Na antevisão ao jogo com os `dragões`, da 31.ª jornada, marcado para sexta-feira, o técnico da formação vila-condense frisou que "independentemente do adversário" vai preparar todos os jogos até ao final do campeonato "da mesma forma".

"A luta do título passa-nos ao lado, temos dois jogos pela frente [FC Porto e Benfica] nos quais podemos ter uma certa intervenção, mas não queremos pensar nisso. Queremos levar o nosso campeonato até ao final e, independentemente dos adversários que tivermos pela frente, disputar o jogo da mesma forma, pensando em vencer", vincou Daniel Ramos.

O treinador reconheceu que os dois últimos triunfos conseguidos pela equipa, frente a Vitória de Guimarães (2-1) e Belenenses (3-1), deram "mais serenidade" ao grupo de trabalho, mesmo reconhecendo que "existe alguma pressão" nestes jogos com os `grandes`.

"Com o mesmo profissionalismo, temos a intenção de continuar a fazer pontos. Vamos encarar o resto do campeonato de forma séria, seja quem for o adversário, com objetivo de conseguir melhor resultado. Quero o máximo de tranquilidade e o mínimo de polémicas, e que os jogos sejam disputados dentro de campo com correção e que vença o melhor", assumiu.

Para este embate com os `dragões`, Daniel Ramos prometeu um Rio Ave que "vai manter a identidade" e, mesmo "respeitando a grande equipa que é o FC Porto", com ambição.

"O FC Porto é uma equipa muito objetiva, e além da valia individual, tem uma valia coletiva enorme, com uma forma de jogar que é difícil contrariar. É um adversário muito complicado. Temos de ter uma organização permanente, dedicação enorme, corrermos e trabalharmos muito e, mesmo assim, poderá não chegar", analisou.

Ainda assim, Daniel Ramos assumiu que a sua equipa se dá melhor com adversários que jogam "mais abertos", confessando que irá tentar "explorar alguns momentos de transição", tal como aconteceu nas duas últimas jornadas, em que somou triunfos.

"Foram vitórias convincentes, em que fomos superiores ao adversário. Estamos num bom momento, com confiança, o que nos traz essa tranquilidade. Mas queremos mais, pois tracei o objetivo de superáramos os 40 pontos", partilhou Daniel Ramos.

Para o embate deste sábado frente aos `azuis e brancos`, o treinador do Rio Ave não pode contar com os lesionados Diego Lopes e Leandrinho, além de Fábio Coentrão, que cumpre um segundo jogo de suspensão, e Galeno, que está no clube por empréstimo do FC Porto.

O Rio Ave, oitavo classificado com 38 pontos, recebe o FC Porto, que soma os mesmos 75 pontos do líder Benfica, na sexta-feira, às 20:30, num jogo que vai ser arbitrado por Artur Soares Dias, da associação do Porto.