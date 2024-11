Daniel Ramos quer um AVS mais proativo

“Vamos aproveitar as coisas boas que se estava a fazer e melhorar outras, mas será um AVS que terá olhos na baliza adversária, procurando ser uma equipa ofensiva sempre que puder, e equilibrado do ponto de vista defensivo, com uma boa atitude. Queremos ser muito proativos e não reativos, mas isso não é estalar de dedos”, disse Daniel Ramos, na conferência de imprensa de apresentação como novo líder da equipa avense.



O técnico, de 53 anos, assegurou que o caminho começou hoje a ser feito, após quase um ano sem treinar, desde que deixou o Arouca, em novembro de 2023.



"Aproveitei muita coisa, para refletir, trabalhar com a minha equipa técnica, tentar perceber o que se está a fazer ao mais alto nível, mas também deu para recarregar baterias e chegar cheio de energia positiva. É uma satisfação enorme e um orgulho poder voltar ao trabalho num ambiente que é muito propício neste momento, com um bom grupo, para fazermos todos uma boa época”, sublinhou.



O experiente técnico, com mais de 20 anos de carreira e mais de 700 jogos, deu conta de “um bom projeto” do AVS e de um desafio que pretende muito vencer.



“Desafio de poder contribuir para algo que tem que ver com o crescimento do clube e de estar num clube em crescimento, poder ajudar e valorizar jogadores. Mas conforto é chegar ao final da época e conseguirmos a permanência sem sobressaltos. Vai ser uma guerra até ao final e queremos vencer naquilo que nos diz respeito, que é a permanência”, precisou.



Daniel Ramos orientou hoje o primeiro treino da equipa e falou de um contacto “muito saudável” com o plantel.



“Encontrei um grupo a saber ouvir, a saber escutar, que quer melhorar, recetivo a ouvir-me, a aprender, sendo o objetivo chegar a cada jogo da melhor forma possível”, concluiu o técnico.



Na cerimónia de apresentação marcaram presença vários elementos da sua equipa técnica, além do diretor desportivo e do vice-presidente, que remeteu a saída de Vítor Campelos para o comunicado emitido pelo AVS, que dava conta de uma rescisão unilateral.



O primeiro teste de Daniel Ramos no AVS vai acontecer no sábado, em Évora, diante do Lusitano, equipa do Campeonato de Portugal, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.