Daniel Sousa assume "carga emocional pessoal" no regresso a Barcelos

Ainda assim, o treinador arouquense, natural de Barcelos, garantiu que o simbolismo não terá qualquer tipo de impacto nos jogadores ou na preparação da partida de sexta-feira, que inaugura a jornada.



"Tem uma carga emocional pessoal apenas. Não tem para a equipa e aqui o que interessa é a equipa, não o treinador. Agora, é óbvio que tenho carinho pelas pessoas que estão lá, mas não passa disso. Eu quero ganhar o jogo, como quero ganhar todos os outros", garantiu, em conferência de imprensa de antevisão à partida.



Os gilistas passaram por uma sequência de quatro jogos consecutivos a perder, mas a entrada de Tozé Marreco para o comando técnico teve impacto imediato, com uma vitória diante do Moreirense (1-0), e o técnico dos 'lobos' admitiu dificuldades acrescidas.



"A mudança de treinador trouxe, logo à partida, um resultado positivo que já não estavam a conseguir nos jogos mais recentes. Trouxe a consolidação de alguns processos defensivos, de alguma solidez defensiva, que me parece que foi o mais óbvio no primeiro jogo. E traz sempre a crença de atingir o objetivo, que passa pela manutenção", constatou.



Ainda que Tiago Esgaio, lesionado, seja a única ausência para a partida, o Arouca tem mais sete jogadores, para além do lateral, a um cartão amarelo de serem suspensos, algo que, porém, não preocupa Daniel Sousa: "Isso não condiciona, temos opções para colmatar qualquer ausência, seja por disciplina, cartões ou performance”.



Numa circunstância em que Rafa Mujica é o terceiro melhor marcador do campeonato, com 20 golos, a possibilidade de conseguir colocar o artilheiro espanhol no topo da lista da competição é encarada pelos colegas, mas não configura um objetivo coletivo.



"A equipa já o está a tentar ajudar, essa é a realidade e nós temos noção disso, mas nunca pode ser um objetivo da equipa em si. A equipa quer ganhar pontos. Se pudermos ajudar o Rafa, vamos ajudar, mas ele tem claro na cabeça dele aquilo que é mais importante. Se lhe perguntarem, ele vai dizer que prefere ganhar os três pontos do que marcar três golos, não tenho dúvida", revelou.



O treinador fez ainda um prognóstico para as quatros jornadas que restam do campeonato, considerando que a competitividade em todos os jogos será mais elevada face a anos anteriores.



"Nesta reta final, há muito mais equipas envolvidas em objetivos importantes do que em anos anteriores, sobretudo na manutenção. No topo da tabela, já começa a haver uma definição maior, nos dois primeiros. No fundo da tabela, até quase ao 10.º lugar, há ali uma indefinição grande e também parece claro que a marca dos tais 35 pontos para a manutenção precisa de cautela", avaliou.



O Arouca, sexto classificado da I Liga, com 44 pontos, defronta o Gil Vicente, 12.º, com 31, no Estádio Cidade de Barcelos, a partir das 20:15 de sexta-feira, sob arbitragem de Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto.