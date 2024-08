Daniel Sousa é o quarto técnico a cair à primeira jornada na I Liga

No Minho, minutos depois do final da partida, o Sporting de Braga anunciou a saída do treinador de 39 anos após apenas um jogo no campeonato, mas na quarta partida oficial desde que assumiu o comando técnico dos bracarenses.



Daniel Sousa também orientou a equipa nos três jogos das pré-eliminatórias da Liga Europa disputados até ao momento.



Os "arsenalistas" venceram os israelitas Maccabi Petah Tikva por com 2-0 (casa) e 5-0 (fora), na segunda pré-eliminatória, e empataram 0-0 no seu terreno com os suíços do Servette, na primeira mão da terceira pré-eliminatória, com a segunda mão marcada para quinta-feira.



As outras três "vítimas"



Nessa lista de saídas após a primeira jornada, junta-se a Moreno que já tinha a companhia de Fernando Santos e Manuel Fernandes, embora tenha ficado com o "recorde" de tempo, já que todos os outros despedimentos aconteceram um ou poucos dias após a estreia nos respetivos campeonatos.



Em 2023/24, mesmo com um triunfo no terreno do Estrela da Amadora (1-0), Moreno saiu do comando técnico do Vitória de Guimarães, numa altura em que já tinha sido eliminado na fase preliminar da Liga Conferência, num cenário que já não acontecia há quase duas décadas no principal escalão português.



É preciso recuar até 2007/08 para encontrar algo semelhante, neste caso quando Fernando Santos foi afastado do Benfica por causa de um empate com o Leixões (1-1) na ronda de estreia.



Em 2004/05, foi a vez de Manuel Fernandes, antigo técnico e lenda do Sporting, falecido este ano, a ter a porta saída no Penafiel por causa de uma goleada sofrida com o Vitória de Setúbal (4-1).



Manuel Machado, em 2011/12, também fez apenas a primeira jornada com o Vitória de Guimarães, mas o despedimento aconteceu por causa do 4-0 sofrido em casa com o Atlético de Madrid, na segunda mão do "play-off" de acesso à Liga Europa.