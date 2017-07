Danilo regressa ao Sp. Braga após dois anos de empréstimos

Mário Aleixo - RTP 13 Jul, 2017, 11:38 / atualizado em 13 Jul, 2017, 11:38 | Futebol Nacional

"Estou muito feliz por voltar a um clube do qual guardo boas recordações. Uma casa onde fui sempre bem tratado e agora volto com as melhores expectativas. Espero poder fazer uma grande época", disse o jogador, de 21 anos.



Danilo, contratado pelo Sp. Braga em 2014/15, foi emprestado na época seguinte aos espanhóis do Valência, pelo qual alinhou em 34 jogos, mas na temporada passada disputou apenas cinco jogos pelo Benfica (com um golo marcado), antes de o empréstimo mudar de rota, para os belgas do Standard Liège.



"Chego com a mesma confiança e ambição de sempre, que é competir. Vou manter esse foco e as coisas vão acabar por acontecer naturalmente. Espero fazer uma boa época, juntamente com os meus companheiros. Quero fazer ainda melhor do que na minha primeira passagem por Braga", assegurou Danilo.