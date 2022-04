Danny Loader bisou e o FC Porto B venceu o Feirense

Um autogolo Tomás Esteves, aos 15 minutos, colocou o Feirense a ganhar, Danny Loader empatou, de cabeça, aos 50 e fez o ‘bis’ a dois minutos do final do encontro, já depois de ter falhado uma grande penalidade quando havia 1-1.



O Feirense tomou conta do jogo muito cedo, possivelmente animado pela derrota do líder Rio Ave frente ao Nacional (2-0) e pela possibilidade de reforçar com uma vitória a sua candidatura à promoção, e o FC Porto B quase não saiu do meio-campo durante os primeiros dez minutos.



Os portistas limitaram-se então a reagir a um adversário ‘mandão’ e sem medo de subir no terreno e de atacar e Petkov não aproveitou uma situação que o deixou isolado diante do guarda-redes Ricardo Silva, aos 10 minutos.



A equipa de Santa Maria da Feira equipa materializou a sua clara superioridade com um golo aos 15 minutos, mas graças a uma intervenção infeliz do lateral direito portista.



Esse golo nasceu de um ataque rápido pelo lado direito, finalizado com um cruzamento que levou à bola à barra da baliza portista, deixou Ricardo Silva batido e terá atrapalhado Tomás Esteves, que marcou na própria baliza.



O golo alterou o rumo do encontro, porque no FC Porto B reagiu e obrigou o Feirense a recuar as suas linhas, começando também a sair para o ataque, mas ainda sem fazer grande mossa na defesa contrária.



A exceção foi um lance, a cerca de dez minutos para o final da primeira parte, em que Varela chegou ligeiramente atrasado a um cruzamento da esquerda e, a poucos metros da baliza de Bruno Brígido, atirou para fora.



Se o Feirense dominou o primeiro tempo e mereceu ir para o intervalo a vencer, o FC Porto B foi mais forte na segunda metade e empatou logo aos 50 minutos, na sequência de um livre do lado esquerdo batido por Varela e a que Danny Loader deu seguimento com um cabeceamento certeiro.



O Feirense já não foi o mesmo da ‘rimeira parte e o FC Porto B também não, sendo que os ‘dragões” viraram o encontro a seu favor, pressionaram e aumentaram a intensidade das suas ações.



Gonçalo Borges, na conclusão de um contra-ataque veloz pela esquerda, forçou Bruno Brígido a uma defesa difícil aos 65 minutos, e, num lance em tudo parecido com o anterior, o mesmo jogador esteve na origem do penálti que o árbitro assinalou contra o Feirense no minuto seguinte.



Danny Loader encarregou-se de bater a falta, mas fê-lo de forma denunciada para o lado esquerdo do guardião adversário, o que permitiu a este deter o remate e manter a sua equipa à tona.



O Feirense cometeu um erro fatal aos 88 minutos, ao perder a bola quando tinha as linhas subidas e tentava atacar. Danny Loader aproveitou a autoestrada que se abriu e redimiu-se do penálti falhado com um remate rasteiro cruzado e colocado, batendo Bruno Brígido e fazendo o 2-1 final.



O FC Porto B encontra-se no 12.º lugar, com 37 pontos, e o Feirense marcou passo, mantendo-se no 4.º posto, com 51 pontos, menos oito do que tem o agora líder Casa Pia.