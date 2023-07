Danny Namaso aponta FC Porto à reconquista do título de campeão nacional

"Queremos devolver o título aos portistas. Temos muita coisa para vencer este ano e as nossas expectativas são ganhar todas as provas em que participarmos", estabeleceu o avançado, de 22 anos, em declarações reproduzidas no sítio oficial do clube na Internet.



O FC Porto voltou ao trabalho 33 dias depois de ter encerrado 2022/23 com a conquista da Taça de Portugal, ao realizar um apronto matinal no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, seguido dos habituais exames médicos e testes físicos.



"Já sentia falta dos meus colegas e de treinar e já estou ansioso por começar a trabalhar. Sinto que tive um bom período de descanso, trabalhei muito também e estou preparado para a temporada que se avizinha. Sinto-me muito bem", agregou Danny Namaso, autor de sete golos e duas assistências ao longo dos 36 jogos realizados na última temporada.



Recordista de títulos, vitórias e jogos no comando técnico do FC Porto, Sérgio Conceição vai cumprir a última época do seu atual contrato e tentará resgatar o campeonato perdido para o Benfica, pese os sucessos na Supertaça, na Taça da Liga e na Taça de Portugal.